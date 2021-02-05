İngiltere'den 3 Çinliyi sınır dışı etti

İngiltere'nin gazeteci kimliği altındaki 3 Çinli ajanı sınır dışı ettiği öne sürülürken, bu kişilerin esasen dış istihbarattan sorumlu Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı mensubu olduğu iddia edildi.