İngiltere’den aşı satmama kararı

İngiltere'de hükümet, ülkedeki yetişkin nüfusunun tümüne koronavirüs aşısı yapmaya odaklandıklarını belirterek, bu işlem bitene kadar komşu ya da diğer Avrupa devletlerine aşı vermeyeceklerini açıkladı.

Yaklaşık 56 milyon nüfusa sahip İngiltere'de bugüne kadar 30 milyonu aşkın kişiye Covid-19 aşısı yapıldı. İngiltere Avrupa'da Covid-19 sebebiyle en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçtiğimiz haftalarda İngiltere'nin Avrupa Birliği’ne Covid-19 aşısı satışını başlatmaması durumunda, AB’nin bu ülkeye aşı ihracatını durduracağını açıklamıştı.

Sky News'e konuşan İngiltere İş ve Enerji Bakanı Kwasi Kwarteng, "Odak noktamızın İngiltere'yi güvende tutmaya çalışmak olduğunu düşünüyorum, diğer ülkelerle de işbirliği içinde çalışmak istiyoruz, ancak asıl önceliğimiz aşının piyasaya sürülmesidir" diye konuştu.

Aşı kampanyası konusunda diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte çalıştıklarını belirten Kwarteng, ortada rekabetçi bir durum olmadığını da sözlerine ekledi. İngiliz Bakan fazla aşı dozlarını İrlanda ile paylaşabileceklerini ancak şu anda ülkelerinde çok sayıda aşılanması gereken vatandaş olduğunu kaydetti.

Kaynak: Euronews