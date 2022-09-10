İngiltere’nin yeni kralı 3. Charles hakkında bilinmeyenler

İşte tam adı Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor olan 3. Charles hakkında bilinmeyenler:

- Charles adının İngiliz tarihinde uğursuz olarak kabul edilmesine rağmen 3. Charles, İngiltere’nin yeni kralı seçildi. Kral aslında George veya Arthur adını kullanabilirdi.

- İskoçya’da kaldığı Gordonstoun yatılı okulunda zorbalığa uğraması üzerine içe dönük, yalnız bir kişiliğe dönüştü. Ailesine bu durumu anlattığı mektubunda, “Deli ve iğrenç insanlarla bir arada yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

- Organik gıdalar ile beslenmeyi tercih ediyor. 30 yıldır The Duchy Home Farm adında bir çiftliği bulunuyor. Noel yemeği için Royal Şefi Darren McGrady'ye bu çiftliğin mahsullerinden getirtiyor.

- Sabah erken kalkıp kahvaltıdan sonra gece yarısına kadar çalıştığı için ‘işkolik prens’ olarak biliniyor.

- En az 400 farklı hayır kurumunun başında olması, yoğun çalışma saatlerinin başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

- 1980'de İskoç bir adam hakkında bir çocuk kitabı yazdığı ve bu kitabı Prens Andrew ve Edward'a okuduğu biliniyor.

- Kraliyet Ailesi’nin üniversiteden mezun olan ilk üyesi olarak biliniyor.

- 1958’de Dizbağı Nişanı’na layık görüldü.

- İngiliz Silahlı Kuvvetleri’nde en yüksek rütbede yer alıyor.

- Tahtın varisi olarak aldığı unvanlardan bazıları şunlar: Cornwall Dükü, Rothesay Dükü, Earl of Carrick ve dedesi Kral 6. George’un 1952’deki ölümü ardından Edinburgh Dükü.

- 2007’de Time dergisinin 29’uncu sayısında adı sayılan ‘Çevre Kahramanları’ arasında yer aldı.

- Kraliyet Donanması'nda fahri rütbeye, İngiliz Ordusu’nda ve Kraliyet Hava Kuvvetleri’nde de mareşal rütbesine sahip.

- İngiltere’de kurduğu 16 farklı hayır kurumunun yanı sıra 1976’da The Prince's Trust’ı kurdu.

- 23 yalında Camilla ile üniversitede ortak arkadaşları aracılığıyla tanışmıştı.

- Oyunculuğu çok seven Kral Charles, EastEnders dizisinin bir bölümünde eşi Camilla ile birlikte rol aldı. Kraliçe 2. Elizabeth’in Platin Jübile kutlamalarındaki rolü sayesinde mizahi yanını gösterdi.

- En sevdiği yazar olduğunu söylediği Shakespeare hakkında BBC tarafından hazırlanan bir prodüksiyonda yer aldı.