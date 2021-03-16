Boris Johnson'un raporu basına sızdı: 'En büyük tehdit Rusya'

Sunday Times gazetesinin haberine göre, Johnson’un Salı günü sunması beklenen güvenlik, savunma ve dış politika raporunda, Rusya 'bir devletten kaynaklanan en büyük tehdit' olarak nitelendirildi. Bunun, Rusya’nın İngiliz deniz ve hava sahalarına 'sıkça yaptığı saldırgan müdahale' ve Moskova’nın ‘İngiliz topraklarında suikast düzenlemeye hazır olduğu’ iddiaları ile ilgili olduğu ifade edildi.

Diğer yandan Çin’in sadece ‘rakip’ olarak nitelendirildiği raporda, İngiltere’nin, siber alanda Rusya ve Çin’e karşı saldırı potansiyeline yönelik harcamaların artırılmasıyla ilgili planların sunulduğu kaydedildi.

İngiliz hükümetindeki bir kaynak, “İngiltere’ye yönelik başlıca tehdit Rusya’dan kaynaklanıyor. Raporda, Çin bu bağlamda değerlendirilmiyor. Çin, fikri mülkiyeti çalmaya çalışan ve ekonomik güvenliğe tehdit oluşturan bir rakip, ama bu, Salisbury’de yaşananla aynı şey değil” diye konuştu.

Adı açıklanmayan diğer kaynak, Rusya’nın “düşman devlet”, Çin’in ise “küresel sorun” olduğunu kaydederek, “Çin konusunda yaklaşım şu şekilde: gerektiğinde rekabet, mümkün olduğunda işbirliği, gerektiğinde karşı koyma” ifadesini kullandı.

Kaynak: Sputnik

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021, 07:55