Interpol kayıp başkanın istifa ettiğini duyurdu

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), eylül sonunda kaybolan Başkan Ming Hongwey'in istifasını sunduğunu ve yeni başkanın 18-21 Kasım'da yapılacak Genel Kurul'da seçileceğini açıkladı.

Merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Interpol tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ming'ın istifa ettiği belirtildi.

Interpol Genel Sekreterliği adına yapılan açıklamada, "Bugün, 7 Ekim'de, Fransa Lyon'da bulunan Interpol Genel Sekreterliği, Ming Hongwey'ın Interpol Başkanı olarak istifa kararını derhal işleme konulmak üzere aldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Interpol kuralları gereği yeni başkan belirleninceye kadar, en yaşlı yürütme kurulu üyesi sıfatıyla Güney Koreli Kim Jong Yang'ın görevi devraldığı ve 18-21 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak Genel Kurul'da yeni başkanın seçileceği kaydedildi.

Eşi konuştu: Bıçak emojili mesaj gönderdi

Ming Hongwey'in eşi Ming Grace ise, olayın uluslararası toplumu ilgilendirdiğini belirterek eşinden en son "Aramamı bekle" ve bıçak emojisi içeren iki ileti aldığını duyurdu.

Ming Grace, Interpol'ün eşinin istifasını sunduğuna ilişkin açıklamasından önce Interpol'ün merkezinin de bulunduğu Fransa'nın Lyon kentindeki bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Güvenlik nedeniyle gazetecilere arkası dönük konuşan ve görüntüsünün alınmasına izin vermeyen Ming, "Kocamın başına ne geldi bilmiyorum. Bu olay uluslararası toplumu ilgilendiriyor. Onu karşımda görüp sesini duymadığım müddetçe endişelerim bitmeyecek." dedi.

Ming, eşiyle son olarak 25 Eylül'de haberleştiğini aktararak eşinden önce "Aramamı bekle" şeklinde bir mesaj aldığını, bir süre sonra ise sadece bir bıçak emojisi olan bir iletinin eşi tarafından gönderildiğini belirtti ve ilgili mesajları gazetecilere gösterdi.

Ailenin adresi değiştirildi

Bu arada Fransa İçişleri Bakanlığının, eski başkanın eşi ve çocuklarını koruma altına aldığı, güvenlik tedbirleri çerçevesinde ailenin adresinin değiştirildiği öğrenildi.

Ming Grace, daha önce eşinin ve kendisinin tehdit telefonları aldığını açıklamıştı.

Ming'ın kayıp olduğu önceki gün duyurulmuş ve bununla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Interpol Başkanı seçilmeden önce Çin Komünist Partisi'nde önemli görevler üstlenen Ming'in ülkesini ziyaret etmek üzere 29 Eylül'de Fransa'yı terk ettiği ve bu tarihten beri kendisinden haber alınamadığı ifade edilmişti.

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu'ndan bugün yapılan açıklamada ise, Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı da olan Ming'ın yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturmaya alındığı bildirilmişti.

Ming, Kasım 2016'da Interpol Başkanı seçilmişti ve bu göreve gelen ilk Çin vatandaşıydı.

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Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2018, 23:51