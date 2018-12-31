Irak'ta hapsolan DEAŞ üyelerinin çocukları Moskova'ya götürüldü

Rusya, Irak’ta DEAŞ üyesi olmak suçu ile 30 yıl hapis cezası alan kişilerin çocukları olduğu iddia edilen bir grup çocuğu Rusya'ya götürdü.

Çocuk transferi Irak’ta mahkum olan DEAŞ üyelerinin ailelerinin durumunun ne olacağı konusundaki çıkmaz ile ilgili Rusya'dan atılan bir adım olarak görülüyor.

Rusya'nın Irak büyükelçisi Maksim Maksimov yaptığı açıklamada, çocukların Rus olduğunu söyledi. Rusya'nın çocuk hakları ombudsmanı ofisi Anna Kuznetsova, Rusya'ya götürülen çocukların annelerinin Bağdat hapishanesinde mahkum olduklarını ifade etti.

Bazılarının üç veya dört yaşında olduğu belirtilen çocuklar, Bağdat'ın uluslararası havalimanından Rus devlet uçağına bindirilerek Moskova'ya götürüldüler. Kız çocuklarının çoğunun başörtüsü taktığı belirtildi.

Irak Başbakan Adel Abdul-Mehdi (Adil Abdülmehdi) ile görüşmek üzere bu sabah erken saatlerde Bağdat'a giden Kuznetsova'nın çocuklarla birlikte olduğu bildirildi.

Konu ile ilgili soruları cevaplayan Çeçen lider Ramzan Kadirov, çocukların gelişlerinin "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye ve Irak'taki kadın ve çocukları kurtarmak için verdiği misyonun titizlikle yerine getirildiğinin kesin bir kanıtı" olduğunu söyledi. “Onları eve getirmezsek, diğer ülkelerin özel hizmetlerinin hedefi olacak” dedi.

Rusya'nın Interfax haber ajansına göre, Rusya sağlık bakanlığı basın servisi yaptığı açıklamada "kapsamlı muayeneler" nedeniyle çocukların hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Irak Adalet Bakanlığından bir yetkili, çocuklarının babalarının DEAŞ üyesi olduklarını ve savaşta öldüklerini söyledi.

Çocukların gazetecilerle konuşması yasaklandı

Yetkililer gazetecilere çocuklarla konuşmalarını yasakladılar ve konuyla ilgili herhangi bir açıklayıcı bilgi vermediler. Çocukların Rusya'ya vardıklarında yerleştirilecekleri yerler ve onlara kimin bakacağı belli değil.

Kuznetsova'nın ofisi, Irak'ta bulunup da Rusya'da yeniden yerleştirme gerektiren 123 Rus çocuğu olduğunu, Orta Doğu bölge genelinde "ebeveynleri tarafından Orta Doğu'ya getirilen" Rusya'yı geri getirebilecek 699 Rus çocuğunun tespit edildiğini söyledi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2018, 11:07