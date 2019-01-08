Irak'tan Moskova'ya götürülen çocuklar akrabalarına teslim edildi

Irak'ta DEAŞ üyesi babalarının öldüğü ve annelerinin hapise olduğu 30 çocuk Moskova Tıp Merkezinde yapılan incelemenin ardından, akrabalarına teslim edildi.

Rus Çocuk Ombudsmanı Anna Kuznetsova bugün basına yaptığı açıklamada, 30 Aralık 2018'de, Irak'tan Moskova yakınlarındaki Ramenskoye havaalanına getirilen 30 Rus çocuğunun akrabalarına teslim edildiğini açıkladı.

Aralık ayında Rusya'ya getirilen 30 çocuktan 23'ünün Dağıstan'a, beşinin Çeçenya'ya, birinin Kabardey-Balkar'a, birinin de Tataristan'a gönderildiği bildirildi.

Rus Çocuk Ombudsmanı'nın basın servisi, hepsinin Çocuk Sağlığı Tıbbi Araştırma Merkezi'nde incelendiğini belirtti.

Uzun süredir ateş altında ve bombalanana bölgelerde yaşamak zorunda kalan çocuklar aylarca da Bağdat cezaevinde anneleriyle birlikte son derece zor şartlarda yaşamışlardı.

Irak'tan getirilen çocukların pratik olarak Rusça bilmedikleri belirtildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net