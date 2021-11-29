İran ilk toplantıda tavrını koydu

Avusturya’nın başkenti Viyana’da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora başkanlığında başlayan İran nükleer anlaşması görüşmelerinin ilk günü sona erdi.

"Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)" olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın tam anlamıyla uygulanması ve Mayıs 2018’de tek taraflı olarak anlaşmadan ayrılan ABD’nin dönüşünün ele alındığı toplantıya Almanya, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve İran’dan üst düzey yetkililer katıldı.

Mora, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran’ın nükleer faaliyetlerinin sürdüğünü, ABD’nin de bu ülkeye yönelik yaptırımlarının devam ettiğini belirterek herhangi yeni bir gelişme olmadığını, bu zor koşullarda anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için çaba sarf ettiklerini söyledi.

İran’daki yeni iktidarın siyasi hassasiyetleri olduğunu vurgulayan Mora, bu ülkeden gelen yeni heyetin görüşlerini taraflarla paylaştığını, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni'nin başında bulunduğu bu heyetin son 6 turda yapılan çalışmaları tanıdığını, bu zamana kadar yapılan çalışmaların kaldığı yerden devam edeceğini kaydetti.

Acele edilmesi gerektiği vurgusu

"İran nükleer anlaşmasını hayata geçirmek, İran halkının yaşadığı sıkıntıları sona erdirmek, İran’ın nükleer faaliyetlerinin uluslararası kamuoyunca şeffaf şekilde takip edilmesini sağlamak için acele edilmesi gerekiyor." diyen Mora, bu yaklaşımla 7’nci tura başladıklarını ve çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Mora, yarın ve sonraki gün yaptırımların kaldırılması ve nükleer anlaşmaya ilişkin oluşturulan iki çalışma grubunun faaliyetlerini sürdüreceğini ifade etti.

Hem yeni İran delegasyonu hem de diğer tarafların anlaşmayı yeniden hayata geçirmek için ciddi bir çaba ortaya koyma isteğinde olduğunu belirten Mora, ileriki haftalarda önemli işler yapılacağına ilişkin olumlu izlenime sahip olduğunu kaydetti.

İran: Öncelikle yaptırımlar kalkmalı

İran Dışişleri Bakanlığı da Viyana'daki müzakerelerin ilk gününde ele alınan konulara ve Tahran yönetiminin taleplerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, yarın devam edecek görüşmeler "profesyonel ve ciddi bir atmosferde" geçti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, görüşmelerde yaptırımların kalkmasının müzakerelerin ilk önceliği olması gerektiğini ifade ederek, İran’ın çıkarlarını sağlayacak “adil bir uzlaşının" olmasını isteyerek, "ABD’nin maksimum baskı mekanizması nefes aldığı sürece nükleer anlaşmanın canlandırılması boş bir sözden ötesi değildir." ifadelerini kullandı.

Toplantı çıkışında bir gazetecinin "İyimser misiniz?" sorusuna ise Bakıri, "evet" cevabı verdi.

İran nükleer anlaşmasının yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlamak ve ABD’nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı "Viyana müzakereleri" olarak bilinen görüşmelerin 6’ncı turu 20 Haziran’da yapılmıştı.

İran’da iktidarın değişmesi nedeniyle görüşmelere ara verilmişti.