İran'ın güvenlik ve istihbarat bakanlığına ait varlıkları donduruldu

Fransa hükümeti bu sabah yaptığı açıklamada, iki İran vatandaşına ve İran'ın Güvenlik ve İstihbarat Bakanlığına ait varlıkların dondurduğunu açıkladı.

Medyada yayınlanan haberde varlığın dondurulmasını ilan eden kararnamede, İran vatandaşlarından birinin ismi Esadollah Asadi olarak belirtildi.

Fransa, 2 İran vatandaşı ile İran gizli servisine ait olduğu belirlenen mal varlıklarına altı ay süreyle el konulduğunu açıkladı.

Dışişleri, İçişleri ve Ekonomi Bakanlıkları tarafından yapılan açıklamada, İranlı muhaliflerin Paris’te haziran ayı sonunda düzenlediği toplantıda bombalı terör saldırısı gerçekleştirme girişimiyle bağlantılı oldukları şüphesiyle bu kişilerin mal varlıklarına el konulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Villepinte’de 30 Haziran’da önlenen saldırı girişimi, topraklarımızda cezalandırılmadan, geçiştirilemeyecek kadar çok vahim bir gelişme.” denildi.

Yine aynı açıklamada, terör saldırısı girişimi bağlantıları dolayısıyla, Assadollah Asadi ve Saeid Hashemi Moghadam isimli İran vatandaşlarının ve İran İçişleri ve İstihbarat Bakanlığı'nın bir biriminin Fransa'daki varlıklarına altı ay süreyle el konulduğu bildirildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 14:20