İranlı diplomat Fransa'da suikast iddiasıyla tutuklandı

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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen İran muhalefetinin İran Direnişi Ulusal Konseyi etkinliğine saldırı yapma talimatını Almanya'da yakalanan İranlı diplomat Assadollah A'nın verdiği iddia edildi.

Almanya Federal Başsavcılığından yapılan açıklamada, Almanya'nın Aschaffenburg kentinde 1 Temmuz'da göz altına alınan 46 yaşındaki İran vatandaşı Assadollah A'nın dün çıkarıldığı mahkemece "casusluk faaliyetlerinde bulunmak" ve "cinayet için sözleşmek" suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.

İran'ın Viyana Büyükelçiliğine 2014'ten bu yana akredite olan Assadollah A'nın aslında İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığında (MOIS) çalıştığı belirtilen açıklamada, Assadollah A'nın mart ayında Belçika'nın Antwerpen kentinde yaşayan bir çifte 30 Haziran'da Paris'te gerçekleştirilen İran muhalefetinin etkinliğine saldırı yapma talimatı verdiği aktarıldı.

Assadollah A'nın bunun için haziran sonunda Lüksemburg'da söz konusu çifte 500 gram "TATP" adlı patlayıcı maddeyle ateşleme mekanizması verdiği kaydedilerek, Almanya'daki soruşturmanın ve mahkeme tarafından verilen tutuklama kararının zanlının Belçika'ya iade edilmesine engel olmadığı ifade edildi.

Belçika polisi, saldırı talimatı alan çifti 30 Haziran'da Fransa'ya giderken yakalamış ve ateşleme mekanizmasını ele geçirerek saldırıyı engellemişti.

Paris'teki etkinliğe, Konsey Başkanı Meryem Rajavi, ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen eski New York Belediye Başkanı Rudy Giulliani ve uluslararası isimler katılmıştı.

Her yıl düzenlenen etkinliğe 10 binden fazla kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

