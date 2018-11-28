Irkçı ergenler Suriyeli çocuğa saldırdı

İngiltere Huddersfield Almondsbury’de ırkçı İngiliz Bailey Mclaren Cemal isimli Suriyeli mülteci çocuğa okulun bahçesinde Guantanamo’da uygulanan ‘waterboarding’ yöntemiyle işkence yapmaya teşebbüs etti.

Suriyeli gence saldırı esnasında hiçbir tepki vermeyen diğer çocuklar dikkat çekti. Ayrıca daha önce de saldırıya uğrayan genç için okul yönetiminin de devreye girmediği görüldü. Önceki saldırılarda kolu kırılan Suriyeli Cemal, uğradığı son saldırıda Guantanamo’dan bilinen ‘waterboarding’ yöntemiyle boğulmaya çalışılıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2018, 10:37