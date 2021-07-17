Irkçılığa diz çökerek tepki gösterdiler

İngiltere'nin başkenti Londra'da ırkçılık karşıtları, İngiliz milli futbol takımının ırkçı tacize uğrayan siyahi oyuncularıyla dayanışma amacıyla gösteri düzenledi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara önünde bir araya gelen "Irkçılığa karşı dur" adlı grubun üyeleri burada "diz çökme" eylemi yaptı.

"Siyahların hayatı önemlidir", "İslam karşıtlığına hayır" ve "Adalet olmadan barış olmaz" pankartları taşıyan göstericiler, hükümete ırkçı ve İslam karşıtı söylemlerini sonlandırması çağrısında bulundu.

"Müslüman topluluğun kendisini özgürce ifade etmesinden endişeliler"

Stand up to Racism eş toplantı organizatörü Weyman Bennett, gösteride yaptığı konuşmada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve İçişleri Bakanı Priti Patel'in ırkçı söylemlerine karşı bu protestoyu düzenlediklerini belirtti.

Bennett, Başbakan Johnson'ın ırkçılığın yanı sıra İslamofobik söylemlerinin de olduğuna işaret ederek, Johnson'ın seçimler öncesi 2018'de burka giyen Müslüman kadınları "mektup kutularına" benzettiğini hatırlattı.

Johnson’ın bu ifadelerinin ardından, İngiltere'de birçok Müslüman arkadaşının saldırıya uğradığını söyleyen Weyman Bennett, Müslüman kadınlara ne giymesi gerektiğinin söylenmesinden bıktığını dile getirdi.

Bennett, "Onlar, başörtüsünden değil, başörtünün altındaki ve Müslüman topluluğun kendisini özgürce ifade etmesinden endişeliler." değerlendirmesinde bulundu.

"Başbakan ve içişleri bakanının ırkçı söylemleri korkunç”

Gösteriye katılanlardan Brezilya kökenli İngiliz Jane Zoppi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ırkçı saldırılara maruz kalan siyahi İngiliz oyunculara destek vermek ve siyasilerin ırkçı tutumlarına karşı mücadele eden tarihi anın parçası olmak için protestoya katıldığını söyledi.

Zoppi, "Televizyonda siyahilerle ilgili duyduğum söylemlerden ve beyaz üstünlüğünden bıktım. Yetti artık demeyi isterdim fakat daha katedecek çok yolumuz var." dedi.

İnsanların bu konuda eğitilmesi gerektiğini söyleyen Zoppi, İngiltere Başbakanı Johnson ve İçişleri Bakanı Patel'in ırkçılıkla ilgili söylemlerinin "korkunç" olduğu yorumunda bulundu.

Zoppi, İngiltere'nin göçmenler tarafından kurulduğunu anımsatarak, İngiliz halkının bir bütün olarak ırkçılığa karşı durması gerektiğinin altını çizdi.

İngiliz milli takımının siyahi futbolcularına ırkçı saldırılar

Londra'daki Wembley Stadyumu'nda İngiltere ile İtalya arasında oynanan EURO 2020 final maçında İtalya İngiltere'yi penaltılarda yenmişti.

Penaltıları kaçıran İngiliz milli takımının siyahi futbolcuları Jadon Sancho, Marcus Rashford ve Bukayo Saka, maçın ardından sosyal medyada ırkçı saldırılara maruz kalmıştı.