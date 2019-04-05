İrlanda'da polis teşkilatında başörtüsüne izin

İrlanda polisi, mensuplarına türban ve başörtüsü gibi dini kıyafet kullanılmasına izni verecek.

04 Nisan Perşembe günü basında çıkan haberlere göre açıklama İrlanda polis departmanı başkanı Drew Harris tarafından açıklandı.

Harris, "azınlık gruplarından insanları polis kariyerlerini sürdürmeleri için güçlendirmeyi amaçlıyoruz." dedi. Polis, önceki yasağı "Emniyet birimlerinde daha fazla çeşitliliğin önündeki en büyük engel" olarak tanımladı.

İrlanda’da kaç polisin Sih topluluğuna ya da Müslüman olduğuna dair bir anket yok. Geçen yılki istatistiklere göre, ülke genelinde 14 binden fazla polis memur etnik azınlığının bir parçası. Medyaya göre, çoğu polis ise Katolik.

Kaynak: de.qantara.de , www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2019, 16:56