İrlanda'dan İsrail mallarına boykot kararı

Dünya Bülteni / Haber Masası

İrlanda Senatosu, uluslararası yasalar uyarınca yasadışı sayılan İsrail yerleşimleri de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında işgal altındaki topraklarda üretilen mal ve hizmetlerin ithalatını veya satışını yasaklayan bir yasayı onayladı.

Bağımsız bir senatör tarafından önerilen yasaya iktidar partisi dışında ülkedeki başlıca siyasi partiler destek verdi.

Tasarı bir sonraki aşamada meclisin alt kanadına gidecek. Orada da kabul edilirse yasa haline gelmeden önce bazı değişikliklerden geçmesi gerekecek.

Karar İsrail hükümetinin tepkisini çekerken, Filistin Kurtuluş Örgütü'nden Saeb Erekat, verilen desteği "tarihi" olarak nitelendirdi ve diğer ülkeleri de benzer kararlar almaya çağırdı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te ve Batı Şeria'da yaklaşık 750 bin yerleşimciye ev sahipliği yapan 150 yasadışı İsrail yerleşimi bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2018, 09:40