İrlanda dine hakareti serbest bırakmayı oylayacak

İrlanda hükümeti 26 Ekim tarihinde anayasadaki dine hakaret etme yasağı maddesinin kaldırılması konusunu meclise taşıyor.

Dine hakaret yasağının modern anayasada yeri yok, diyen The Irish Independent, yasa maddesinin kaldırılmasından yana:

“Ne yazık ki dine hakaret yasası yurt dışında İrlanda'dakinden çok daha etkiliydi. Pakistan gibi ülkelerin yanı sıra BM tarafından, 'dini aşağılanma' yasağını savunmak için kullanıldı. Anayasa mahkememiz daha 1999 yılında aldığı esasa ilişkin bir kararla yasanın kabul edilemez bir çağdışılık olduğunu kabul etti. ... Nihayet İrlandalılar, mahkemelerin ve içtihatin uzun süre önce fark ettiklerini, yani İrlanda'nın 21. yüzyıldaki anayasasında din hakaret yasağına yer olmadığını 26 Ekimde onaylayabilirler.”

The Irish Times gazetesi ise oylama ile ilgili "Oylama son derece gereksiz" dedi:

“Konu İrlanda'da ifade özgürlüğünü teminat altına almaksa, gerçekten de yapacak daha iyi işlerimiz var. Dine küfür konusunda getirilen mevcut düzenlemelerin, insanların söyledikleri ve işitebildikleri üzerinde çok da etkisi yok. Bundan daha önemlisi, dil uzatma gerekçesiyle verilen mahkeme kararları sonucu ödenen yüksek para cezaları ve tazminatlar. Aynı zamanda bilgi edinme özgürlüğü ve diğer temel hakları mahkeme önünde savunmak için temin edilmesi gereken devasa tutarlar. Bunun yerine, örneğin göçmenlerin oy kullanıp kullanamayacağı, arazi spekülasyonunun önüne geçebilmek için gayrımenkul mülkiyetlerinin sınırlanıp sınırlandırılamayacağı, ilk okulların kamulaştırılmasına gerek olup olmadığı gibi çok daha acil konularda referandum yapılmasını tartışabiliriz.”

6 Ekim'de yapılan UFC hafif siklet unvan maçında müsabakasında İrlandalı sporcu Conor McGregor, Dağıstanlı Habib Nurmagomedov'in dini olan İslama ve Peygamber efendimize hakaret etmiş ve üzerine ağır bir dayak yemişti.

Kaynak: Ajanslar