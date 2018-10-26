İrlanda halkı cumhurbaşkanını seçiyor

İrlanda Cumhuriyeti’nde kayıtlı yaklaşık 3 milyon 200 bin seçmen, yeni cumhurbaşkanını belirlemek ve anayasadaki "dine hakaret" maddesinin kaldırılması için sandık başına gitti.

Yerel saatle 07.00’de başlayan oylamada, seçmenler, 6 cumhurbaşkanı adayı için oy kullanıyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Michael D Higgins’in favori gösterildiği seçimde Joan Freeman, Sean Gallagher, Gavin Duffy, Peter Casey ve Liadh Ni Riada ülkenin en yüksek siyasi ama sembolik makamı için yarışıyor.

Oylamaya 40 seçim bölgesinde yaklaşık 3 milyon 200 bin kayıtlı seçmen katılıyor.

Seçmenler, bugün ayrıca “dine hakaret” suçunun anayasadan çıkarılmasını da oyluyor. Anketlere göre halkın yüzde 51'i anayasadaki ilgili maddeden "dine hakaret" ibaresinin çıkarılmasını onaylarken, yüzde 19'u ibarenin kalmasını istiyor.

Çoğunluğu Katolik olan İrlanda'da halkın yüzde 25'i ise "kararsız" olduğunu belirtiyor.

Oylamanın yerel saatle 22.00’de sona ereceği ülkede, oy sayımına ise yarın başlanacak.