İrlandalı Müslüman sanatçı Şüheda Sadakat vefat etti

Sinead O'Connor ismiyle tanınan, Müslüman olduğunu duyurduktan sonra Şüheda Sadakat ismini alan İrlandalı ünlü kadın şarkıcı 56 yaşında hayatını kaybetti.

Şüheda Sadakat'in ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili Sinead'ımızın vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz." ifadesine yer verildi.

BBC'nin haberine göre, açıklamada, 56 yaşındaki Sadakat'in ailesinin ve arkadaşlarının acı haberden dolayı derin üzüntü duyduğu belirtildi.

90'larda dünya çapında ünlendi

"Nothing Compares 2 U" şarkısıyla 90'lı yıllarda dünya çapında ün kazanan, solo albümlerinin yanı sıra adını yardım konserleriyle de duyuran Sadakat bugüne kadar 10 albüm çıkardı.

Sadakat, 2018'de Müslüman olduğunu duyurarak, Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor. ifadelerini kullanmıştı.Adını "Şüheda Sadakat" olarak değiştirmişti

İrlandalı şarkıcı Müslüman olduktan sonra yeni bir isim alacağını ve bundan böyle "Şüheda Sadakat" adını kullanacağını belirtmişti.

Şüheda Sadakat (Sinead O'Connor) kimdir

Adını İngiltere'ye karşı girdiği bağımsızlık savaşıyla tanınan İrlanda Cumhurbaşkanı'nın eşinden alan O'Connor, anne ve babasının boşanmalarının ardından annesinin kendisine şiddet uygulaması nedeniyle 1979 yılından sonra babasıyla birlikte yaşamaya başladı. Eğitimini tamamlayamayan sanatçı en son öğrenim gördüğü okulda sanata eğilim gösterdi. Barbra Streisand'ın "Evergreen" adlı şarkısını söyleyerek dikkatleri üzerine çekince "Tua Nua" adlı bir topluluğa katıldı.

1983 yılında babasının desteğiyle girdiği "Newtown" adlı okulda müziğe iyice yoğunlaşarak bir deneme albümü çıkardı. Ertesi yıl bir müzik dergisi aracığıyla tanıştığı Columb Farrey'in yönlendirmesiyle "Ton Ton Macoute" adını verdiği kendi müzik grubunu oluşturdu. Küçük bar ve gece kulüplerinde sahneye çıkan "Ton Ton Macoute" grubunun adını duyurmaya başladığı 1985 yılında annesini bir trafik kazasında yitirdi.

Etkilenerek Londra'ya gitti ve orada John Reynolds ile evlendi. Bob Dylan'dan Bono'ya kadar, Fachtna O'Ceallaigh ve Marco Pironi gibi sanatçılarla birlikte çalışmalar yaptı.

1990 yılında söz yazarının Prince olduğu Nothing Compares 2 U adlı şarkının yeni bir aranjman ve yorumunu yapması onun bir anda zirveye çıkmasına yol açtı. Layık görüldüğü Grammy Ödülü'nü reddeden O'Connor politik kimliğini sanatıyla birlikte ön plana çıkararak sık sık kadın hakları, savaş, çocuk istismarı gibi konularda görüşlerini dile getirdi. 1992 yılında Papa II. Jean Paul'ün Katolik kilisesindeki cinsel tacize sessiz kalmasını protesto için Papa'nın bir fotoğrafını televizyon kameralarının önünde yırtmasıyla dindar kamuoyunun tepkisini çekti.

İsveçli eşiyle olan ikinci evliliğini 2003 yılında bitiren sanatçı, yaptığı albümlerle büyük beğeni toplayarak listelerde üst sıralarda yer aldı. 2002'de çıkardığı İrlanda halk şarkılarını içeren Sean-Nós Nua albümünde beklediği başarıyı bulamayınca müziği bıraktığını açıklamasına karşın, 2005 yılında geri döndü. 10 Ocak 2022 tarihinde 17 yaşındaki oğlu intihar etmiştir.

O'Connor 2 Ekim 2013'te kendi web sitesinde pop şarkıcısı Miley Cyrus'a açık mektup yayınlayarak genç şarkıcıyı müzik endüstrisinin kadınlara nasıl davrandığı ve bu bağlamda cinselliğin rolü hakkında uyardı. Özel olarak "Wrecking Ball" videosunu eleştirdiği bu mektupta O'Connor şöyle dedi:

Senin verip durduğun mesaj, fahişe gibi kullanılmanın bir şekilde havalı olduğu... bu hiç de öyle havalı değil, Miley ... tehlikeli. Kadınlara cinselliklerinden çok daha öte değer verilmelidir. Bizler sadece arzu nesneleri değiliz. Seni yaşıtlarına daha sağlıklı ... onların ve senin şu anda senin kariyerinde olup bitenlerden daha değerli olduğunuza dair mesajlar vermeye teşvik ediyorum.

2017 yılında ismini Magda Davitt olarak değiştirdiğini duyurarak bir röportajda "ataerkil kölelik adlarından azade, ebeveynlik lanetlerinden azade" olmak istediğini söyledi.

19 Ekim 2018'de kendi Twitter hesabında İslamiyet'i seçtiğini ve adını Şüheda Davitt olarak değiştirdiğini duyurdu. Ardından, 2019 yılında soyadını da Sadakat olarak değiştirdi.