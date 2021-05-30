İrlandalı vekil Kenny: 'İsrail hesap vermeli'

Avrupa Birliği’nde, İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalini “fiili ilhak” olarak tanımlayan ilk üye ülke olan İrlanda’dan işgalci güce karşı net bir çıkış daha geldi. İrlanda Parlamentosu’nda İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını daima gündeme getiren ve Filistin halkıyla dayanışma mesajları paylaşan milletvekili Gino Kenny, “İsrail’in sadece son iki haftada değil, 75 yıldır işlediği suçlardan sorumlu tutulması gerekiyor. Dürüst olalım, İsrail’in işlediği cinayetler yanına kâr kalıyor” değerlendirmesini yaptı. Kenny, Filistinlilere bir nevi vahşetin yaşatıldığını söyleyerek, “Bu temelde, Filistinlilerin haklarına ve talep edilenlerle bağlantılı olarak kendi kaderlerini tayin hakkına (İrlanda’da) büyük bir destek var” ifadelerini kullandı.

EKONOMİK VE SİYASÎ YAPTIRIM ÇAĞRISI

İrlandalı vekil Kenny, “Hepimiz işgal ve ilhakın onlarca yıldır devam ettiğini biliyoruz. (İrlanda’da) Hükümetin bunu İsrail’in bir politikası olduğunu belirtmesi memnuniyetle karşılandı. Umarım diğer Avrupa ülkeleri de bunu tanıyacaktır” değerlendirmesi yaptı. Artık sözde değil, fiiliyatta İsrail’e tepki verilmesi gerektiğini vurgulayan Kenny, İsrail’e verilecek yanıtın ekonomik ve siyasî yaptırımlar yoluyla olması gerektiğinin altını çizdi. Kenny, “Bizim için asıl mesele İsrail’e karşı yaptırımlar. Ana hedef budur. İsrail hiçbir şekilde normalleşmedi” diye konuştu.

AVRUPA İKİYÜZLÜ DAVRANIYOR

Kenny, Avrupa Birliği’nin (AB), bomba ihbarı neticesinde bir uçağın Minsk’e acil iniş yapması üzerine, Belarus’a yaptırım uygulamakta hızlı olduğu, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları söz konusu olduğunda ise “ikiyüzlü davrandığı” eleştirisinde bulunarak, “AB kelimenin tam anlamıyla etkisiz, iradesiz ve korkak. Bu kuşak soracak. ‘İşgalci güce karşı herhangi bir yaptırım olmadığı halde, Filistin devletinde bu neden sürekli devam ediyor’ diye soracak” ifadelerini kullandı. İsrail’e karşı sözlerin artık bir kenara bırakılıp harekete geçilmesi çağrısında bulunan Kenny, “Çünkü sen yapmazsan, harekete geçmezsen, o zaman işgalin suç ortağı olursun” dedi.

FİLİSTİN’İN DİRENME HAKKI VAR

Kenny, İsrail’in saldırganlığa son vermesi için uluslararası yasaların çıkarıldığının fakat İsrail’in uluslararası hukuku da çiğnemeye devam ettiğinin altını çizdi. İsrail’e karşı Filistin’in kendini savunma hakkı olduğunu söyleyen Kenny, “Filistinlilerin işgale direnme hakları var. Bu yeni bir şey değil. Pek çok grup ve halk vahşice, gaddarca işgal edildi. Bu insanlar her hakka sahipler” diye konuştu.

Kaynak: Yeni Şafak