banner15

İskeçe Dağlarında Silahlı Eğitim

Yunanistan’daki “Silahlı Kuvvetler Yedek Kulübü” üyeleri silahlı eğitimlerine devam ediyor.

İskeçe Dağlarında Silahlı Eğitim

2006 yılında kurulan ve Merkezi Selanik’te bulunan Yunanistan genelinde 18 şehirde aktif olan LEFED’in 7 yıldan beri düzenli bir şekilde Yunanistan’daki “Silahlı Kuvvetler Yedek Kulübü” (ΛΕΦΕΔ Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων) üyelerinin katılımıyla geçtiğimiz günlerde Kavala ve İskeçe dağlarında sabah saat 06:00’da başlayan ve gece saat 23:00’a kadar devam eden askeri eğitim ve tatbikat başarıyla tamamlandı.

Tatbikata Selanik, Taşöz adası, Kavala ve İskeçe’den olmak üzere 10 subay, 77 astsubay ve er katıldı.

Kaynak: birlikgazetesi

YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner36

banner47

banner48