İskeçe Dağlarında Silahlı Eğitim

2006 yılında kurulan ve Merkezi Selanik’te bulunan Yunanistan genelinde 18 şehirde aktif olan LEFED’in 7 yıldan beri düzenli bir şekilde Yunanistan’daki “Silahlı Kuvvetler Yedek Kulübü” (ΛΕΦΕΔ Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων) üyelerinin katılımıyla geçtiğimiz günlerde Kavala ve İskeçe dağlarında sabah saat 06:00’da başlayan ve gece saat 23:00’a kadar devam eden askeri eğitim ve tatbikat başarıyla tamamlandı.

Tatbikata Selanik, Taşöz adası, Kavala ve İskeçe’den olmak üzere 10 subay, 77 astsubay ve er katıldı.

Kaynak: birlikgazetesi