İskoç seri katil öldü

Üç kadını öldürmekten üç kez ömür boyu hapse çarptırılan Peter Tobin, 70'li yaşların ortasına tedavi gördüğü hastanede öldü.

Seri katil Tobin, 2006 yılında Polonyalı 23 yaşındaki Angelika Kluk'a tecavüz ettikten sonra öldürmekten suçlu bulundu.

Tobin'in ayrıca 15 yaşındaki Vicky Hamilton ve 18 yaşındaki Dinah McNicol'ü de 1991 yılında öldürmekten hüküm giydi.

Genç kadınların cesetleri kaybolmalarından 17 yıl sonra Tobin'in Margate'de bulunan evinin bahçesinden çıkarıldı.

Mahkemede üç kez ömür boyu hapse çarptırılan Tobin, işkence, tecavüz ve cinayet suçlamalarını hiçbir zaman kabul etmedi.

Kaynak: Euronews