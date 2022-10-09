İskoçlar, bağımsızlık hedefinden vazgeçmiyor

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, ülkenin bağımsızlığıyla ilgili ikinci referandumun önümüzdeki yıl ekim ayında yapılacağından emin olduğunu söyledi.

Britanya Yüksek Mahkemesi gelecek hafta, İskoçya'nın İngiltere Başbakanı Liz Truss ve İngiliz hükümetinin onayı olmadan bağımsızlık referandumu düzenleyebilmesi ilgili davayı görmeye başlayacak.

2014 yılında İngiliz hükümetin onayıyla yapılan oylamada, İskoçyalılar yüzde 55'e karşı yüzde 45 oyla bağımsızlığı reddetmişti. Fakat iktidardaki İskoç Ulusal Partisi, İngiltere'nin bu referandumdan iki yıl sonra Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı almasının dengeleri tamamen değiştiren bir gelişme olduğunu savunuyor.

Sturgeon, halkın geçen yıl yapılan seçimlerde bağımsızlık yanlısı partileri desteklerken onlara 19 Ekim 2023'te yeni bir referandum yapma görevi verdiklerini belirtti.

BBC'ye verdiği röportajda referandumun yapılacağından emin olup olmadığı sorusuna Sturgeon emin olduğu şeklinde cevap vererek, "Bekleyelim ve mahkemenin ne karar vereceğini görelim. İskoçya'nın bağımsız olacağına inanıyorum," ifadelerini kullandı.

İskoç lider Yüksek Mahkeme'de kaybetmeleri halinde 2024 yılında yapılacak genel seçimleri tamamen İskoçya'nın bağımsızlığına dayandırıp bunu bir şekilde referanduma çevirme sözü vermişti.

Pazar günkü röportajında Sturgeon, öncelikli olarak tercih etmeseler de buna son çare olarak başvuracaklarını vurguladı.