İskoçya Birleşik Krallık'tan ayrılmaya kararlı

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, Covid-19 krizinin izin vermesi halinde 2023 sonunda bağımsızlık referandumuna gitmeyi planladıklarını söyledi.

Sturgeon, lideri olduğu İskoç Ulusal Partisinin (SNP) sonbahar konferansının kapanış konuşmasını yaptı.

Konuşmasında Birleşik Krallık'ı kuzeybatı Avrupa ülkeleriyle kıyaslayan Sturgeon Danimarka, İrlanda, Avusturya, Norveç, Finlandiya ve daha birçok ülkenin Birleşik Krallık'tan daha çok eşitlik, daha az yoksulluk daha yüksek üretkenlik, daha iyi yaşam standartları, daha güçlü kamu finansmanı ve daha iyi emeklilik koşullarına sahip olduklarını belirtti.

Bağımsızlığın İskoçya'da da işe yarayacağını savunan Sturgeon önlerinde bazı zorluklar olabileceğini kabul ederek, "Soru şu, hangi seçenek? Bağımsız olmak mı, İngiltere hükümeti tarafından yönetilmek mi?" diye sordu.

İskoçya'nın bir Avrupa Birliği üyesi olarak Birleşik Krallık'tan yedi kat büyük ekonomiye sahip bir pazarda eşit muamele görmek istediğinin alını çizen Sturgeon pandemi hız kestikçe İskoçya'nın geleceğine dair karar zamanının geleceğini belirtti.

"Çatışma değil iş birliği içinde İskoç halkının demokratik arzularına saygı gösterilmeli"

Sturgoen mayıs ayında yapılan seçimde İskoçya parlamentosunda bağımsızlık yanlılarının çoğunluğu elde ettiğini hatırlatarak, "İskoç halkına parlamentonun görev süresi sırasında, Covid-19 izin verirse, 2023 sonunda, yasal bir referandum seçeneği sunmak niyetindeyiz" diye konuştu.

Çatışma değil iş birliği anlayışıyla İskoç halkının demokratik isteklerine saygı istediğini aktaran Sturgeon, 2014'te olduğu gibi İngiltere ve İskoçya'nın bir referandum konusunda anlaşmaya varmasını umduğunu kaydetti ve "Demokrasi galip gelmeli ve gelecektir de" ifadesini kullandı.

Bağımsızlık yolunda Sturgeon'ın önündeki seçenekler neler?

Yeni bir bağımsızlık referandumu düzenlemek için İngiliz Parlamentosundan izin almak gerekiyor.

Ancak 2014'te düzenlenen bağımsızlık referandumunda hayır oyunun galip gelmesi sonrasında her türlü yeni oylama teklifine karşı olduklarını kesin bir dille belirten İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yeni bir referanduma izin vermesi pek mümkün görünmüyor.

Sturgeon ise Brexit'in şartları değiştirdiği görüşünde ısrarcı. Bu nedenle bağımsızlık yanlılarının alternatif yollar deneyebileceği değerlendiriliyor.

Bu seçeneklerden biri, İngiliz Parlamentosundan izin alınmasını zorunlu kılan yasaya karşı mahkemeye gitmek.

Diğer bir yol ise merkezi hükümete rağmen referanduma gitmek ve olumlu sonuç çıkması halinde tek taraflı bağımsızlık ilan etmek.

Ancak bunun, Katalonya'da olduğu gibi gerginliğe ve merkezi hükümetin sert tepkisine yol açabileceği belirtiliyor. Aynı zamanda bu durumun, Katalanlar gibi İskoçların da AB'nin desteğini kaybetmesine neden olabileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Euronews