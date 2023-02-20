İskoçya'da 32 yaşındaki bakan başbakanlık için adaylığını koydu

2016'da İskoç parlamentosuna seçilen ve 2020'de maliye bakanı olan Forbes'ın adaylığını koymasıyla geçen hafta Sturgeon'un sürpriz istifası sonrası başlayan liderlik yarışı için aday sayısı üçe çıkmış oldu.

Sturgeon'un beklenmedik çıkışı SNP'nin bağımsızlık mücadelesi üzerinde soru işaretleri doğurdu. Zira 2014'teki bağımsızlık referandumundan yüzde 55 oranında "hayır" yanıtının çıkmasının ardından ikinci bir referandum için girişimler şu ana kadar İngiliz parlamentosu tarafından engellenmişti.

Sturgeon son açıklamasında, 2023 sonunda bağımsızlık referandumuna gitmeyi planladıklarını söylemişti.

Bu konuya değinerek Twitter'dan bir video mesaj yayınlayan 32 yaşındaki Maliye Bakanı Forbes ise, "Arkama yaslanıp ulusumuzun kendi kaderini tayin etme yolunda engellenmesini izleyemem" dedi.

Videosunun devamında "Cesur, gözü pek ve enerjik, güçlüklerle mücadele etmeye hazır, yeni bir yüze sahip bir lidere ihtiyacımız var" diyen İskoç Maliye Bakanı, "SNP üyesi olarak size ve İskoçya halkına daha iyi bir gelecek için oy vermesi konusunda güven veren birine gerek var. İşte o lider benim" dedi.

Kate Forbes kimdir?

Sağlık Bakanı Humza Yousaf ve eski bakan Ash Regan ile liderlik yarışı verecek Forbes akıcı derecede Galce konuşuyor.

Hem Cambridge hem de Edinburgh Üniversitelerinde tarih eğitimi almış olan politikacı parlamentoya seçilmeden önce bankacılık sektöründe muhasebeci olarak görev yapıyordu.

2019'da İskoç hükümetini cinsiyet reformu yasası konusunda acele etmemeye çağıran üst düzey siyasetçiler arasındaydı.Yasa geçen aralıkta kabul edilmiş de olsa İngiliz hükümetinin onayına takılmıştı.

SNP üyeleri yeni liderlerini 6 haftalık bir oylama sürecinin ardından seçmiş olacak. 27 Mart'ta sona ermesi beklenen sürece kadar parti liderliğini Sturgeon devam ettirecek.

Kaynak: Euronews