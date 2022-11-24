İskoçya'da öğretmenler grevde

Grev nedeniyle ülkedeki ilk ve orta okulların yanı sıra belediyeye bağlı kreşlerin neredeyse tamamı kapandı. Yalnızca Orkyney ve Shetland'daki bazı okullar eğitime devam ediyor.

Ülkenin en büyük eğitim sendikası EIS'e bağlı öğretmenler, maaşlarına yüzde 10 zam istiyor. İskoçya Eğitim Bakanı Shirley-Anne Somerville ise hükümetin bütçesinin çok büyük baskı altında olduğu uyarısında bulunarak bu talebin "karşılanamaz" olduğunu ifade etti.

Hükümet yüzde 5'lik zam önerisini yüzde 6,85'e yükseltmiş, ancak öğretmenler bu öneriyi "aşağılayıcı" olarak değerlendirerek greve gitme kararı almıştı. EIS ülkedeki öğretmenlerin yaklaşık yüzde 80'ini temsil ediyor.

Kabul edilmesi halinde, hükümetin sunduğu öneriye göre yılda 40 bin sterlinden az kazanan öğretmenlerin maaşına yılda bin 926 sterlin zam yapılmış olacaktı.

Yeni grevler kapıda

İskoçya'daki ortaokul öğretmenlerinin bağlı olduğu sendika da (SSTA) zam teklifinin "umut kırıcı" oluğunu belirterek 7-8 Aralık tarihlerinde grev çağrısında bulundu.

Birleşik Krallık'ın bir parçası olan İskoçya eğitim, sağlık, adalet, tarım, konut, çevre, ulaşım, vergilendirme, tüketici hakları gibi birçok konuda idare hakkına sahip. Ülkede yaz aylarında başkent Edinburg'da düzenlenen edebiyat festivali sırasında temizlik işçileri greve gitmiş, toplanmayan çöpler kent sakinleri ve ziyaretçilerine zor günler yaşatmıştı.

Genel ekonomi açısından bakıldığında, Birleşik Krallık da, diğer birçok Avrupa ülkesi gibi hayat pahalılığının pençesinde. Ülkede enflasyon, özellikle enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek ekimde yıllık yüzde 11,1 ile 41 yılın zirvesine çıktı.

Ekonomik daralma yaşayan ülkedeki birçok sektör, yıllardır uygulanmakta olan kemer sıkma tedbirleri sonucu maaşlarının güncellenmediğini gerekçe göstererek yaz aylarından bu yana düzenledikleri grevlerle geçim sıkıntısını dile getiriyor. Önümüzdeki haftalarda tren seferlerinden sağlık ve posta hizmetlerine kadar birçok alanda yeni grevler bekleniyor.

Kaynak: Euronews