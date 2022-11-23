İskoçya, genel seçimleri "defakto bağımsızlık referandumu" olarak kullanacak

İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon, İngiltere'de Yüksek Mahkemenin, İngiliz parlamentosunun izni olmadan İskoçya'nın bağımsızlığını kazanması için ikinci bir referandumun düzenleyemeyeceği yönündeki kararının ardından açıklamalarda bulundu.

Yüksek Mahkemenin kararından duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek konuşmasına başlayan Sturgeon, yine de bu karara saygı duyacağını belirtti.

Öte yandan, mahkemenin kararının, İskoçya için "eşitliğin tek garantisinin bağımsızlık" olduğunu doğruladığını belirten Sturgeon, kararın, "İngiltere'nin ulusların gönüllü ortaklığı olma" iddiasını baltaladığını vurguladı.

Sturgeon, "Açık konuşalım; bir ortağın farklı bir gelecek seçme, hatta kendisine soru sorma hakkından mahrum bırakıldığı sözde ortaklık, hiçbir şekilde gönüllü, hatta bir ortaklık olarak tanımlanamaz." dedi.

Nicola Sturgeon, lideri olduğu İskoç Ulusal Partisinin (SNP) yeni yılda, bir sonraki İngiltere genel seçimlerinin nasıl "defakto bağımsızlık oylaması" olabileceğine karar vermek için özel bir toplantı düzenleyeceğini bildirdi.

Sturgeon, SNP'nin İskoç demokrasisini savunmak için büyük bir kampanya başlatacağını ve partisini seferber edeceğini dile getirdi.

Yeni bir referanduma izin verilmesi için İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'la anlaşma yapmaya hazır olduğunu belirten Sturgeon, ancak, İngiliz hükümetinin mevcut pozisyonda değişiklik beklemediğini kaydetti.

"Demokraside sesimiz susturulamaz ve susturulmayacak"

İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Sturgeon, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da şu ifadeleri kullandı:

"İskoçya'nın Westminster'ın izni olmadan kendi geleceğini seçmesine izin vermeyen bir yasa, İngiltere’nin gönüllü bir ortaklık olduğu fikrinin bir efsane olduğunu ortaya koyuyor ve bağımsızlık referandumunu destekliyor. Bugünkü karar, İskoçya'nın bağımsızlık konusundaki sesinin duyulmasına giden bir yolu engelliyor ancak demokraside sesimiz susturulamaz ve susturulmayacak."