İskoçya'nın yeni başbakanı Pakistanlı bir Müslüman

İskoçya'nın yeni lideri 38 yaşındaki Pakistan asıllı Müslüman siyasetçi Hamza Yusuf oldu.

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) Genel Başkanı Nicola Sturgeon'ın hem başbakanlıktan hem de parti genel başkanlığından istifasının ardından parti başkanlığına aday olan Sağlık ve Sosyal Hizmet Bakanı Hamza Yusuf, liderlik yarışını kazandı.

Pakistan asıllı genç Müslüman siyasetçi Yusuf, yaptığı konuşmada İskoçya'nın bağımsızlık mücadelesine değindi. 38 yaşındaki Yusuf, "Şimdi bağımsızlığa, daha önce hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var" dedi.

STURGEON İSTİFA ETMİŞTİ

Şubat ayının başında Nicola Sturgeon'ın istifasının ardından İskoç Ulusal Partisi genel başkanlığı için adaylığını açıklayan Yusuf, "Kendimi İskoçya'nın bir sonraki Başbakanı ve Ulusal Parti lideri pozisyonu için aday olarak sunmaya karar verdim" ifadelerini kullanmıştı.

Güney Asyalı göçmen ebeveynlerin çocuğu olan Hamza Yusuf, 37 yaşında İskoçya'nın ilk beyaz olmayan ve Müslüman başbakanı oldu.

Sturgeon, 2014'te İskoçya Başbakanı seçilmişti. Sturgeon, 8 yılın sonunda ülkenin en uzun süre görevde kalan başbakanı olmuştu.