İslam düşmanı Paludan, yine kitap yakacak

Geçtiğimiz yıl İsveç'in başkenti Stockholm'de Müslümanların yoğun olduğu bölgede Kur'an-ı Kerim'i yakan Paludan, geçtiğimiz günlerde yeni bir skandala imza attı. Yeniden İslam'ı hedef alan Paludan, yere attığı kutsal kitabı daha sonra yaktı.

YİNE TEHDİT ETTİ

Provokasyon görüntülerine bir yenisini daha ekleyen Paludan'a yönelik tepkiler gelmeye devam ediyor. 5 gün önce gerçekleştirilen olayın ardından sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yaparak tehditlerde bulunan Rasmus Paludan, bu kez zaman ve mekanı belirterek yeni planını açıkladı.

''BİR KİBRİT VE KİTAP GETİRECEĞİM''

Videolu paylaşım yapan Paludan, şu ifadeleri kullandı:

Cuma günü, yarın 12.30'da Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Dortheavej'de protesto gösterisi düzenleyeceğim. Hristiyan bir ülke olan Danimarka'da yaşayan bir Hristiyan olarak belirli dinler hakkındaki görüşlerimi göstermenin önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bir kibrit ve kitap getireceğim.

Kaynak: Haber 7