İslam düşmanı Zemmour, nefret söyleminden ceza aldı

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak aşırı sağcı aday Eric Zemmour, 2020 yılında refakatçısı olmayan göçmen çocuklara yönelik açıklamalarından dolayı “nefreti kışkırtmak” suçundan 10 bin euro para cezası ödemeye mahkum oldu.

Zemmour’un avukatı Olivier Pardo, bu karara itiraz edip temyiz mahkemesine gideceklerini duyurdu.

Bugün Paris Mahkemesi’nde kararın açıklandığı duruşmaya gelmeyen Zemmour, cezası kesinleşirse ve bu parayı ödemediği takdirde cezaevine girme riski taşıyor.

Zemmour hangi söylemi yüzünden mahkum oldu?

Müslüman ve göçmen karşıtlığıyla bilinen Zemmour, 2020’de yorumcu olarak katıldığı televizyon programında, göçmen çocuklar için, “Onlar hırsız, katil, tecavüzcü. Hepsi bu kadar. Onları geri göndermeliyiz. Bu insanlar bize paraya mal oluyor” ifadesini kullanmıştı. Zemmour, daha önce de ırkçı söylemde bulunmak suçundan mahkum oldu.

Fransa’da son anketler, aşırı sağcı adayın ilk turda yüzde 11 oranında oy alacağını gösteriyor. Fransa’da düzenlenen bir ankete göre seçmenlerin yüzde 62’si ise Zemmour’u “demokrasi için tehlike” olarak görüyor. Seçimler iki turlu olmak üzere, 10 ve 24 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak.

Kaynak: Euronews