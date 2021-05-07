İspanya Başbakanı ABD'nin önerisi tek başına yeterli bulmadı

İspanya Başbakanı Sanchez, Portekiz'in Porto kentinde düzenlenen Sosyal Zirve'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ABD Başkanı (Joe) Biden'ın aşıların fikri mülkiyet haklarının askıya alınması önerisini olumlu bulup, tam destek veriyoruz. Ama sadece bu yeterli olmaz" diyen Sanchez, Kovid-19 aşılarının gelişmekte olan ülkelere ulaştırılabilmesi için "teknoloji transferini güçlendirecek mekanizmaları harekete geçirecek, küresel aşı üretimini artıracak ve dağıtımı hızlandıracak bir plana ihtiyaç olduğunu" ifade etti.

Sanchez, bahsettikleri planla ilgili AB'ye bir öneri sunduklarını kaydetti.

Mevcut durumda AB ülkelerinin çoğunluğu Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının askıya alınması önerisine destek verirken, Almanya'nın karşı çıktığı açıklanmıştı.