İspanya Başbakanı, Polonya'nın temkinli olmasını istedi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Polonya'ya füze düşmesiyle ilgili, Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı tansiyonun tırmanmasına neden olacak bir söylemden kaçınmak için araştırmaların sonucunun beklenip temkinli olunması gerektiğini söyledi.

Endonezya'nın başkenti Bali'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde basına açıklama yapan Sanchez, iki kişinin ölümüne neden olan Ukrayna sınırındaki Polonya köyüne füze düşmesi olayıyla ilgili, "Araştırmanın sonucunu bekleyeceğiz. Bu kaza konusunda çok dikkatli olunması lazım." dedi.

Sanchez, "Avrupa Birliği ve NATO'nun birliği ana gücümüz olmaya devam ediyor. Zirvenin ikinci gününü değiştiren ve günün normal seyrini engelleyen bu saldırı, Putin'in uluslararası kuruluşlara karşı duyduğu küçümsemeyi netleştirdi." şeklinde konuştu.

G20 ülkelerinin çoğunluğunun savaşın durdurulması çağrısı yaptığını kaydeden Sanchez, "Biz bu konuları tartışırken Ukrayna'da büyük bir saldırı, cezasız kalmayacak savaş suçları oldu." değerlendirmesinde bulundu.