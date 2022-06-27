İspanya Başbakanı vahşeti tebrik etti: Teşekkür ederim, iyi öldürdünüz!

Cuma günü Avrupa'nın sınırında meydana gelen göçmen katliamında skandallar birbirini izlemeye devam ediyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, cuma günü Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere sert müdahalede bulunan ve en az 37 kişinin ölümüne sebep olan güvenlik güçlerine teşekkür ederek büyük bir rezalete imza attı. Olaya ilişkin soruşturma başlatmak bir yana, katil polisleri cesaretlendiren İspanya Başbakanı, Avrupa'nın sınırlarında yaşanan göçmen dramını görmezden gelmekle suçlanarak, hem ülkesinde hem de dünyada eleştirilerin odağı oldu. İspanyol sivil toplum örgütü Caminando Fronteras, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla kentindeki Fas sınırında 24 Haziran'da yaşanan düzensiz göçmen akınında hayatını kaybedenlerin sayısının 37’ye yükseldiğini duyurdu. Kuruluştan yapılan açıklamada, yüzlerce kişinin yaralı olduğu ve can kaybının artmasından endişe edildiği bildirildi. Sosyal medyada hızla yayılan korkunç görüntülerde, Fas'ın Nador kentinde cansız bedenleri yerlerde üst üste duran göçmenlerin kanlar içinde olduğu görüldü.

POLİS TEDAVİYE İZİN VERMEDİ

Fas İnsan Hakları Derneği Başkanı Omar Naji, bölgede yaşanan arbedede çok sayıda insanın yaralandığını fakat güvenlik güçlerinin ve yetkililerin duruma müdahale etmediğini söyledi. Naji, “Yaralananlar saatler boyunca tedavi bekledi ve kimse onlarla ilgilenmedi. Dolayısıyla ölüm sayısı arttı” dedi. Melilla Başkanı Eduardo de Castro ise suçu yalnızca Fas polisine yükleyerek, “Bu görüntüleri anlatmak çok zor. Fas güvenlik güçleri orantısız güç kullandı” açıklaması yaptı. Bölgeden gelen görüntüler, sınır geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere Fas polisinin, telleri geçmeyi başaranlara ise İspanyol güvenlik güçlerinin insanlık dışı muamelesini gözler önüne serdi. İspanya’nın Fas ile yaşadığı 10 aylık diplomatik kriz sonrası nisan ayında iki ülke bazı konularda anlaşmaya varırken, kaçak göçmenlere karşı iş birliği de bu alanlardan birisi olmuştu. Melilla'daki Fas-İspanya sınırında 24 Haziran sabahı yaşanan olayda, Fas tarafındaki yaklaşık bin 500 düzensiz göçmen 10 metre uzunluğundaki dikenli tel örgülerin olduğu sınır hattına akın etmiş ve polisin sert müdahalesine maruz kalmıştı.

Denizde can pazarı

Geçtiğimiz yıl İspanya’nın Kuzey Afrika’daki diğer toprağı Ceuta (Sebte) kentine 17 Mayıs gecesi yaklaşık 5 bin Faslı göçmen yasa dışı yollardan giriş yapmıştı. İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, binlercesinin geri gönderildiğini açıklamıştı. İspanyol yetkililer, Fas güvenlik güçlerini suçlarken, söz konusu durum iki ülke arasında gerilime neden olmuştu. Sınırın İspanya tarafına geçmeyi başaran göçmenler, gözaltına alınarak depolarda tutulmuştu. Göçmenlerin sınırı geçmek isterken denizde verdikleri ölüm kalım mücadelesi dünya gündemine damga vurmuştu. Melilla ve Ceuta, Avrupa Birliği’nin Afrika ile tek kara sınırını oluşturmasıyla göçmenlerin tercih ettiği rota haline geliyor.