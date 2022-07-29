İspanya Başbakanı'ndan enerji krizine karşı ilginç öneri: Kravat takmayın

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası artan enerji fiyatlarına karşı tasarruf çağrısı yaptı.

Toplantıya kravatsız katılan Sanchez, “Kravat takmadığımı görmenizi isterim. Bu, hepimizin enerji açışından tasarruf yapabileceği anlamına geliyor.” dedi.

"Klima kullanımını azaltma" çağrısı

Sanchez, ülkede artan sıcaklıklara karşı klima kullanımının arttığına işaret ederek, bakanları ve başta kamu çalışanlarını "gerekmedikçe kravat kullanmamaya" davet etti.

Ülke genelinde bir aydan fazla süredir aşırı sıcaklar devam ederken, İspanya hükümeti, klima kullanımını azaltarak elektrik maliyetlerini düşürme çağrısı yapıyor.