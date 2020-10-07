İspanya'da 3 yıllık ekonomik teşvik paketi açıklandı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "İspanyol Ekonomisinde Toparlanma, Dönüşüm ve Dayanıklılık Planı" adı altında açıkladığı paketle, 2021-2023 yılları arasında yaklaşık 72 milyar avroluk yatırım gerçekleştirileceğini kaydetti.

Ekonomideki yapılandırmayı "Yeşil bir İspanya, dijital bir İspanya, cinsiyet eşitsizliği olmayan bir İspanya ve tutarlı ve uyumlu bir İspanya." sloganıyla tanıtan Sanchez, 3 yıllık plana ait yatırımların yüzde 37'sinin çevre, yüzde 33'ünün de dijitalleşmeye aktarılacağını belirtti.

"İspanyol ekonomisinin ikinci modernleşmesinin gerçekleşeceğini" savunan Sanchez, üç yıl içinde uygulanacak önlemler ve teşviklerle GSYH'ye 2,5 puan katkı sağlanacağını, 800 bin kişiye iş yaratılacağını ve gelecek devlet bütçelerine 27 milyar avro aktarılacağını söyledi.

Sanchez, söz konusu teşvik paketinde, altyapılar, enerji geçişi, şirketlerin modernizasyonu ve dijitalleşmesi, bilgi, bilim ve vatandaş ekonomisi dışında kentsel ve kırsal bölgelerde azalan nüfusla mücadele için de yatırım yapacaklarını duyurdu.

Hükümet olarak projelerin ihale ve idari süreçlerini kısıtlayan bürokratik engelleri ortadan kaldıran önlemler alacaklarını kaydeden Sanchez, fonların doğru bir şekilde kullanılmasını garanti etmek için yerel yönetimler ile bakanlıklar arasında komisyon ve izleme birimleri oluşturacaklarını kaydetti.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetince, dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında ekonomi tahminleri negatif revize edilerek Kovid-19'dan dolayı 2020 yılında yüzde 11,2'lik ekonomik küçülme beklendiği açıklanmıştı.

Hükümet, önceden yüzde 9,2'lik ekonomik küçülme öngörüsünde bulunmuştu.

İşsizlik rakamlarında ise önceden yüzde 19 olarak tahmin edilen yıl sonu işsizlik oranı, kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasının da etkisiyle yüzde 17 olarak olumlu yönde revize edildi.

Kovid-19'un etkilerini hafifletmek için AB'nin üye ülkelere yapacağı kurtarma yardımından İtalya'nın ardından en fazla kaynağı alması beklenen İspanya, 72,7 milyar avrosu doğrudan yardım olmak üzere toplamda 140 milyar avroluk fon kullanacak.

AB'nin söz konusu kaynağın kullanımını 2021 ilkbaharında başlatması öngörülüyor.

Kaynak: AA