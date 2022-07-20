İspanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle en az 500 kişi öldü
Ülkede 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgasının en az 500 kişinin ölümüne yol açtığı aktarıldı.
Avrupa 20.07.2022, 17:16
Fransa basınının İspanya Meteoroloji Ajansınca (AEMET) yayımlanan verilere dayandırdığı habere göre, 9-18 Temmuz'da "1975’ten bu yana ülkede en yoğun yüksek sıcaklıklar" kaydedildi.
Başbakan Pedro Sanchez de yaptığı açıklamada, 500’den fazla insanın yüksek sıcaklıklar sebebiyle hayatını kaybettiğini aktardı.
İspanya’da 10 günü aşkındır zaman zaman 45 dereceyi geçen hava sıcaklıkları binlerce hektarlık yeşil ve ormanlık alanın küle döndüğü yangınlara yol açmıştı.
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