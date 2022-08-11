İspanya'da belirsizliğe neden olan enerji tasarruf planı yürürlüğe girdi

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin enerji tasarruf planı yürürlüğe girdi.

Ülkede belirsizliklere ve tartışmalara yol açan planın ilk gününde, uygulamada aksaklıklar olduğu görüldü.

Enerji tasarrufu kapsamında, kamu binalarında, ticari alanlarda, büyük mağazalarda, havaalanları, tren ve otobüs garları gibi ulaşım altyapılarında, kültürel alanlarda, otellerde klima kullanımının yaz boyunca 27 derece ile sınırlandırılması, ayrıca saat 22.00'dan sonra kamu binaları, mağazalar ve alışveriş merkezlerinin vitrinlerinin ışıklarının kapatılması gerekiyor.

Yeni kurallara bazı yerlerde uyulduğu bazılarında ise uyulmadığı dikkati çekti.

Mağaza, restoran ve otel işletmecileri basına yaptıkları açıklamalarda daha açık bilgilendirme ile tam uygulama için zaman istedi.

Enerji tasarrufu planına uymayanlara 60 bin avrodan, çok ciddi ihlaller olması halinde 100 milyon avroya kadar para cezası getiren hükümet yetkilileri ise amaçlarının ceza kesmek olmadığını, gerekli esnekliğin gösterileceğini açıkladı.

Hükümet yetkilileri, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler veya Uluslararası Enerji Ajansından yapılan tavsiyeleri hatırlatarak, soğutma veya ısıtmada klimaların sadece 1 derece indirilmesinde kişi başına yüzde 7'lik bir enerji tasarrufu olacağını savundu.

Yeni uygulamadan hastaneler, okullar, spor salonları, kuaförler, çamaşırhaneler ya da kültürel anıtların ışıklandırılmaları muaf tutuluyor.

Ayrıca kışın da klimalarda 19 dereceye kadar sınırlama getiren planın 1 Kasım 2023'e kadar uygulanması öngörülüyor.

Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisinin iktidarda olduğu Madrid özerk yönetimindeki yerel hükümet, yeni uygulamayla ilgili Anayasa Mahkemesine itiraz edeceğini açıkladı.