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İspanya'da "bombalı mektup" şüphelisi gözaltında

İspanya'da polis, Başbakanlık konutu dahil belirli yerleri bombalı mektupla hedef aldığı değerlendirilen kişiyi gözaltına aldı.

Avrupa 26.01.2023, 12:13
İspanya'da "bombalı mektup" şüphelisi gözaltında

Söz konusu 74 yaşındaki şüpheli, İspanya'nın kuzeyinde gözaltına alındı ve bu hafta mahkemeye çıkarılacak.

Şüphelinin İspanya'da, Başbakan Pedro Sanchez'in resmi konutu ile ABD ve Ukrayna büyükelçilikleri dahil belirli yerlere 6 bomba gönderdiği değerlendiriliyor.

Bombaların çoğu etkisiz hale getirilirken Ukrayna Büyükelçiliği'nde çalışan bir kişinin yaralandığı biliniyor.

Ulusal Mahkeme, bombalı mektup vakalarının ardından terör soruşturması başlatmıştı.

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