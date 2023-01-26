İspanya'da "bombalı mektup" şüphelisi gözaltında
İspanya'da polis, Başbakanlık konutu dahil belirli yerleri bombalı mektupla hedef aldığı değerlendirilen kişiyi gözaltına aldı.
Avrupa 26.01.2023, 12:13
Söz konusu 74 yaşındaki şüpheli, İspanya'nın kuzeyinde gözaltına alındı ve bu hafta mahkemeye çıkarılacak.
Şüphelinin İspanya'da, Başbakan Pedro Sanchez'in resmi konutu ile ABD ve Ukrayna büyükelçilikleri dahil belirli yerlere 6 bomba gönderdiği değerlendiriliyor.
Bombaların çoğu etkisiz hale getirilirken Ukrayna Büyükelçiliği'nde çalışan bir kişinin yaralandığı biliniyor.
Ulusal Mahkeme, bombalı mektup vakalarının ardından terör soruşturması başlatmıştı.
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