İspanya'da destek paketi onaylandı

İspanya'da hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşının ekonomideki etkilerini azaltmak ve enerji fiyatlarındaki artıştan şirket ve tüketicilerin daha az etkilenmesi için bağlantı ücretlerini azaltacak ve elektrik şirketlerinin fazla karına ek vergi getirecek.

Hükümet, 16 milyar euroluk yardım paketini içeren "Savaşın Ekonomik Sonuçlarına Ulusal Müdahale Planı"nı Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda kabul etti.

Kabine toplantısı sonrası konuşan Ekonomi Bakanı Ndia Calvino amaçlarının elektrik fiyatlarını mümkün olan en düşük düzeyde tutmak olduğunu vurguladı.

1 Nisan'da yürürlüğe girecek ve 3 ay sürecek olan plan kapsamında 16 milyar euroluk yardımın 6 milyar eurosu direkt yardım ve vergi indirimi, 10 milyar eurosu da kredi kolaylığı şeklinde sunulacak.

Bu süreçte enerji fiyatlarındaki artış gerekçesiyle işçi çıkarılması da yasaklandı.

Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, "Enerji fiyatlarındaki artış işten çıkarma için bir sebep değil çünkü bunu önlemek için her türlü kamusal kaynağa sahipler. Krizlerde sosyal koruma mekanizmaları varken işçi çıkarmaya gerek yoktur." ifadesini kullandı.

İşçi çıkarma yasağının, hükümetin kabul ettiği yardım planından faydalanacak tüm şirketler için geçerli olacağını aktaran Diaz, buna rağmen işçi çıkaranların aldıkları kamu yardımını geri ödemek zorunda kalacaklarını kaydetti.

Diğer yandan hükümetin kabul ettiği yardım paketi çerçevesinde gelecek 3 yıl boyunca siber güvenliği güçlendirmek için eylem ve projeler dahil yaklaşık 150 girişimin öngörüldüğü bildirildi.

Kaynak: Euronews