İspanya'da enflasyon rekor kırdı

İspanya'da enflasyon oranı son 29 yılın rekorunu kırarak yüzde 6,7'ye yükseldi. İspanya İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Aralık ayı verilerine göre yıllık enflasyon oranı Mart 1992'den beri en yüksek seviyesini gördü.

Solcu Pedro Sanchez hükümeti için kötü bir haber olan yükselen fiyatlar, yürürlüğe sokulan son sosyal yardım programlarının etkilerinin alım gücünün düşmesinden dolayı kısıtlı kalmasına neden olabilir.

Geçen salı parlamentoda oylanarak kabul edilen yıllık bütçede sosyal tedbirlerin çokluğu ve harcama kalemlerindeki rekor artış dikkati çekmişti. Kasım ayına oranla 1 puandan fazla artan enflasyonun (yüzde 5,5) kaynağında öncelikle elektrik ve temel gıda maddelerine gelen zamlar bulunuyor.

Avrupa Birliği'nde olduğu gibi İspanya'da da enflasyon oranı sene başından itibaren yükselişe geçti. 2020'nin ilk yarısında ise Covid-19'dan dolayı yaşanan kapanmalar nedeniyle eksi hanelerde bulunmuştu.

İspanya'da enflasyon kasım ayında da rekor kırmıştı.

Kaynak: Euronews