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İspanya'da huzurevinde yangın çıktı: 5 ölü

Ülkenin doğusundaki Valensiya kentinin Moncada ilçesinde bulunan bir huzurevinde çıkan yangında 5 yaşlının yaşamını yitirdiği, 3'ü ağır olmak üzere 11 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Avrupa 19.01.2022, 10:46
İspanya'da huzurevinde yangın çıktı: 5 ölü

Valensiya özerk yönetim yetkililerince yapılan açıklamada, elektrik kontağındaki kaçaktan çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle yaklaşık 60 kişinin yaşadığı huzurevinin boşaltıldığı belirtildi.

Kısa sürede binanın içinin dumanla kaplandığı, itfaiye ekipleri gelene kadar içeride kalan 5 yaşlının yaşamını yitirdiği, 11 kişinin de hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Hastanede tedavi görenlerden 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yerel saatle 23.20'de çıkan ve 01.20'de kontrol altına alındığı aktarılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#ispanya #huzurevi #yangın
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