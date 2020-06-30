İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 355'e çıktı

Kovid-19'da geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdüren, sadece haftalık ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan İspanya Sağlık Bakanlığı, dün 28 bin 346 olarak verdiği toplam ölü sayısını bugün 9 artırarak, 28 bin 355 şeklinde güncelledi.

Açıklanan rakamlarda, son 7 günde 20 olan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin çoğunluğunun Madrid (8) özerk yönetiminde olduğu görüldü.

Ayrıca PCR testlerine göre, son 24 saatte 99 artan vaka sayısının, toplamda 249 bin 271'e yükseldiği bilgisi verildi.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1576'ya çıktığını açıkladı.

Son 24 saatte 229 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 42 bin 141 olduğu bildirildi.

Kovid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısı ise son 24 saatte 300 artışla 27 bin 505 olarak verildi.

İspanya-Portekiz sınırı yarın açılıyor

Öte yandan, Kovid-19'dan dolayı 17 Mart'ta kapatılan İspanya-Portekiz kara sınırı yaklaşık 3,5 ay sonra 1 Temmuz'da yeniden açılıyor.

İki ülkenin devlet ve hükümet başkanları, sınırların tekrar açılmasıyla ilgili olarak İberya yarımadasının güneyindeki Badajoz-Caia sınır kapısında düzenlenecek törene katılacak.

İspanya-Portekiz sınırı 1214 kilometre uzunluğuyla, Avrupa Birliği'nde iki komşu ülke arasında en uzun kara sınırı olma özelliğine sahip bulunuyor.

Avrupa'da İngiltere'nin ardından en fazla Kovid-19 vakasının tespit edildiği ülke olan İspanya, 14 Mart-21 Haziran'da olağanüstü hal uygulamıştı.

Kovid-19'a karşı en etkili mücadeleyi veren ülke olarak gösterilen Portekiz ise son dönemlerde artan vaka sayısıyla dikkati çekiyor.

Yeni vakaların başkent Lizbon ve çevresinde yoğunlaştığı Portekiz, İsveç'in ardından Avrupa'da kişi başına vaka oranının en yüksek olduğu ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2020, 21:13