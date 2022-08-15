İspanya'da orman yangınlarına keçili çözüm

Avrupa, aşırı sıcaklıklarla birlikte orman yangınlarıyla da mücadele ediyor.

İspanya'nın Barcelona şehrinde yangınlarla mücadele için eski bir yöntem yeniden yürürlüğe sokulması kararlaştırıldı.

290 keçi ve koyundan oluşan dört ayaklı birliğin tek görevi, yiyebilecekleri kadar ot yemek.

Hayvanların, orman yangınına müsait bölgelerde, alevlerin yükselmesine neden olan kuru bitki örtüsünü ortadan kaldırması planlanıyor.

Pilot proje, Barcelona'daki Collserola Park'taki 8 bin hektarlık alanda, nisan ayında başlatılmıştı.

Dünyada benzer uygulamalar başlatıldı

İspanya'daki bu girişim, geçen yıl 850 bin hektarlık alanın kül olduğu ABD'nin California eyaletinde de etki oluşturdu. Çok sayıda şirket, planlı keçi otlatma için anlaşma imzaladı.

Kuzey Portekiz'de nesli tükenmekte olan Garrano atları; Kanada'da ise inekler benzer şekilde kullanılıyor.