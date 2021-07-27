İspanya'da şirketlere 'sıcak çarpması' cezası

İspanya'da hükümet binlerce şirkete, çalışanlarını sıcak çarpmasına karşı koruması konusunda uyarı mektubu gönderdi.

Madrid yönetimi, mektupta çalışanlarını sıcak çarpmasına neden olabilecek koşullara maruz bırakan ve gerekli korumayı sağlamayan şirketlere 2 bin ile 820 bin euro arasında değişen para cezaları kesileceğini belirtti.

Çalışma Bakanı Yolanda Diaz yaptığı açıklamada, 2020'de 45 derece sıcaklıkta bütün gün çalışan bir işçinin sıcak çapmasından dolayı hayatını kaybettiğini ifade ederek, bu durumun tekrarlanmaması için toplam 137 bin şirkete uyarı mektuplarının yola çıkacağını ifade etti. 2019'da da sıcak çarpmasından dolayı yüzden fazla iş kazası yaşandığını hatırlatan Bakan Diaz, bu şirketlerin inşaat ve tarım sektörlerinde hizmet verdiğini ifade etti.

İspanya'da tehlikeli sıcaklarla karşı karşıya kalan yaklaşık bir milyon işçi olduğunun altını çizen Çalışma Bakanı, "Durumlarını çok ciddiye alacağız" dedi.

İspanya'da yaz döneminde yapılacak kontroller, sıcak çarpması olaylarıyla ilgili şikayetlere öncelik verecek ve kayıt dışı göçmenler ve sözleşmesiz işçi çalıştıran işletmelere odaklanacak.