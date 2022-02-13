İspanya'da STK'ler meydanlara indi

İspanya'da ekonomik kriz döneminde yoğunlaşan gösterilere karşı 2015'te çıkarılan ve gösteri haklarını kısıtlayan Vatandaş Güvenliği Yasası'nın iptali talebiyle sivil toplum kuruluşları (STK) ülkenin büyük kentlerinde meydanlara indi.

"No Somos Delito" (Biz suç değiliz) platformu, Greenpeace ve Uluslararası Af Örgütü başta olmak üzere ülke genelindeki sol görüşlü 100'den fazla STK'nin çağrısıyla 25 kentte düzenlenen gösterilerin en büyüğü başkent Madrid'de yapıldı.

Dönemin sağ görüşlü hükümeti tarafından çıkartılan söz konusu yasanın demokratik toplanma hakkını kısıtladığını ve ifade özgürlüğünü tehdit ettiğini ileri süren göstericiler, "Buna demokrasi diyorlar ama değil, bu bir diktatörlük", "Gösteri ve ifade özgürlüğü" sloganları atarak kent merkezinde yürüdü.

Uluslararası Af Örgütü İspanya Temsilcisi Carlos Escano, mevcut sol koalisyon hükümeti tarafından meclise getirilen Vatandaşlık Güvenliği Yasası ile ilgili değişiklik önerilerinin yeterli olmadığını, yürürlükteki uygulamanın İspanya'yı uluslararası insan hakları standartlarının gerisinde bıraktığını, yasanın tamamen iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Mevcut Vatandaş Güvenliği Yasası'nda en çok tartışılan konu, kanunda öngörülen suçların yaptırımı söz konusu olduğunda, devlet güvenlik güçlerine ve organlarına yüksek bir takdir yetkisi tanınması olurken, polisin gösterilerde plastik mermi kullanmasına da izin veriliyor.

Ayrıca özellikle Ceuta ve Melilla kentlerinde sıkça yaşanan Fas'tan İspanya'ya giren düzensiz göçmenlerin yasal haklarına başvurmasına izin verilmeden hemen geri gönderilmeleri de bu yasanın tartışılan diğer bir konusu olarak öne çıkıyor.

İspanya'da polis ve jandarma dernekleri yasanın değiştirilmemesi için geçen aylarda gösteri yapmıştı.