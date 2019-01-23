İspanya'da taksiler Uber'e karşı grevde

İspanya'da internetten ulaşım hizmeti veren Uber gibi özel şirketlere karşı kısıtlama isteyen taksicilerin Madrid'deki süresiz grevi devam ediyor. M-40 otoyolunu trafiğe kapatmak isteyen taksicilere polis ekipleri müdahale etti.

Taksiciler seslerini duyurabilmek için Madrid'in en önemli etkinliklerinden biri olan ve açılışı bugün yapılan uluslararası turizm fuarı Fitur'u eylemlerinin merkezi olarak seçti.

165 kadar ülke ve bölgeden 10 bin 487 turizm firmasının katıldığı Fitur'un yapıldığı fuar alanının önünde toplanan taksiciler, lastik yakarak yolu kapattı ve katılımcıların fuara gelişini engellemeye çalıştı.

Fitur'un açılışı için gelen İspanya Kralı 6. Felipe de eylemlerden dolayı yan yoldan fuar alanına giriş yapmak zorunda kaldı.

Taksiciler, fuar alanı yakınlarındaki M-40 otoyolunu da kısa bir süre trafiğe kapattı.

Polisin müdahalesi sırasında yaşanan arbede bir taksici gözaltına alındı. Eylemler sırasında ayrıca 5 polis ve 6 taksicinin hafif yaralandığı bildirildi.

Öte yandan, Barselona kentinde eylemlerini sürdüren taksiciler Katalonya özerk yönetim hükümetinin sunduğu teklifi bu akşam oylayıp grevi sonlandırma veya devam ettirmeye karar vereceklerini duyurdu.

Taksiciler, Uber ve Cabify gibi internet üzerinden ulaşım hizmeti veren özel şirketlerin lisanslarının özerk yönetimler tarafından değil İspanya hükümetince hazırlanan ve ülke genelini kapsayan bir yasayla kontrol altına alınmasını istiyor. Taksici dernekleri, Uber ve Cabify gibi şirketler için her 30 taksi başına bir lisans verilmesini talep ediyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2019, 16:33