İspanya'da taşımacılık sektöründeki grev belirsizliğini koruyor

İspanya'da 14 Mart'ta başlayan, her geçen gün daha da büyük bir sorun haline gelen ve tüm sektörleri etkileyen taşımacılık sektörünü çalışanlarının grevinde belirsizlik devam ediyor.

Sol koalisyon hükümeti, aşırı sağcı gruplarla bağlantılı olmakla suçladığı, süresiz grevi başlatan Taşımacılık Sektörünü Savunma Platformu adlı derneği, tüm müzakerelerde dışarıda bırakmayı sürdürürken; sektörün en büyük temsilcisi Karayolu Taşımacılığı Ulusal Komitesi (CNTC) ile anlaşma sağladı.

Ülkedeki tedarik zincirini bloke eden grevi sonlandırmak için CNTC ile yürüttüğü müzakereleri hızlandıran Ulaştırma Bakanlığı, 14 saat süren görüşmelerin ardından anlaşma sağlandığını açıkladı.

Hükümet, sektördeki kamyon ve tır şoförlerinin kabul etmediği 500 milyon avroluk yardımla ilgili ilk önerisini 1 milyar 50 milyon avroya kadar çıkardı.

Ulaştırma Bakanı Raquel Sanchez, 30 Haziran'a kadar sektördeki kamyon ve tır şoförlerine litre başına 20 sent (15'ini hükümet, 5'ini petrol şirketi sağlayacak) akaryakıt indirimi olacağını, bunun kamyon başına aylık 700 avroya karşılık geleceğini, sektöre 450 milyon avroluk direkt yardım yapılacağını ve devlet kredilerini ödeme sürelerinin uzatılıp, yeni kredi yolları açılacağını duyurdu.

Ekolojik Geçiş ve Demografi Bakanı Teresa Ribera da taşımacılık sektöründe krize yol açan grevin sonlanacağına güveninin tam olduğunu söyledi.

Diğer yandan CNTC, anlaşmadan memnun olduğunu açıkladı.

"Hükümetin teklifi aldatıcı"

Otobüs, taksi hizmeti veren internet uygulamalı çalışan şirket ve özel ambulansların pazar günü Madrid'de yapacakları büyük gösterinin de iptal edildiği bildirildi.

Ülke genelinde taşımacılık sektöründe grevi sonlandırma kararı alınsa da bu zamana kadar hükümetin muhatap almadığı Taşımacılık Sektörünü Savunma Platformu eylemlerine devam etti.

Başkent Madrid'de kamyon ve tırlarıyla şehir merkezine inen ve Ulaştırma Bakanlığı binasının önüne gelen bu platformun temsilcileri, "Hükümetin teklifi aldatıcı, 2 ay sonra benzinin 2,50 avro olmayacağını kim garanti edebilir?" görüşünü savundu.

Kentte trafiği bloke eden şoförler, hükümetin akaryakıt yardımının litre başına 20 sent değil 60 sent olması gerektiğini belirterek, nakliye ücretlerinde de düzenleme yapılmasını talep etti.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışlara tepkiler diğer Avrupa ülkelerinde de var

Rusya-Ukrayna savaşıyla daha da artan akaryakıt fiyatları, İspanya dışında Avrupa'nın diğer ülkelerinde de protestolara neden oluyor.

Fransa, İtalya, Almanya ve Portekiz'de de son 2 haftada kamyon ve tır şoförleri gösteriler yapmıştı.

Almanya'da lojistik sektörüne bağlı dernekler, yüksek yakıt maliyetlerinin lojistik ve yolcu taşımacılık sektörleri için temel bir yük haline geldiğini belirterek, hem operasyonlara hem de likiditelere yönelik risklerin arttığı uyarısında bulunmuştu.

İtalya'da da hükümet, protestoların büyümesini önlemek için geçen hafta aldığı kararla, benzin ve motorin fiyatlarına uygulanan özel vergileri 25 sent azaltmış ve sektöre 4,4 milyar avroluk yardım yapılacağını açıklamıştı.