İspanya'da Twitter kullanıcısına sahte gönderiden 15 ay hapis cezası

El Mundo gazetesinde yer alan habere göre, kolluk kuvvetlerinde çalışan sanık bir savunma yaptı ve 15 aylık hapis cezasını kabul etti.

Barselona Yüksek Mahkemesi şimdi cezanın ertelenip ertelenmeyeceğine veya adamı hapse gönderip göndermeyeceğine karar verecek.

Buna ek olarak, bin 620 euro (30 bin 309 TL) para cezasına çarptırıldı, “internette sahte profiller oluşturması” yasaklandı ve eşitlik ve insan hakları konusunda eğitim almasına karar verildi.

Dava, 2019 yılında Barselona'nın kuzeyindeki bir sahil kasabası olan Canet de Mar'da bir kadının tecavüzüne uğramasıyla başladı.

Olaydan sonra sanık, bir erkeğin bir kadını saçlarından tutarak yere sürüklemeden önce tekmelediği ve yumrukladığı bir videoyu yayınladı.

Adamın Canet de Mar'da devlet yardımı alan bir Faslı olduğunu ve bölgedeki daha fazla cinsel saldırıdan “bir grup Faslının” sorumlu olduğunu iddia etti.

Videonun tecavüzle ilgisi yoktu ve aslında Çin'de çekilmişti.

Ancak polis, Canet de Mar'da reşit olmayan iki Kuzey Afrikalı göçmeni tecavüzden tutukladı . Polis, bir gencin kadına tecavüz ettiğini, diğerinin ise saldırıyı kaydettiğini söyledi.