İspanya'da vaka sayıları artıyor

Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği verilere göre, Kovid-19 vaka ve ölü sayıları artmaya devam ediyor.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 246 kişinin yaşamını yitirmesiyle, 26 Mart'tan bu yana açıklanan en yüksek günlük ölüm sayısı kayda geçti.

Salgının başından bu yana 90 bin 383 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da, toplam vaka sayısı da 134 bin 942 artışla 7 milyon 592 bin 242'ye ulaştı.

Avrupa'da her 100 bin kişide tespit edilen ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu ülkelerin başında gelen İspanya'da, son 14 gün temel alarak belirlenen 100 bin kişideki ortalama vaka sayısının düne göre 53 artışla 3 bin 42'ye çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Navarra, Bask ve Aragon ile doğusundaki Katalonya vaka ve ölüm sayılarının en yüksek olduğu bölgeler olarak öne çıkıyor.

İspanya'da mevcut durumda 2 bin 200'ü yoğun bakımda olmak üzere 16 bin 555 Kovid-19 hastası hastanelerde tedavi görüyor.

Kovid-19 hastalarının hastanelerdeki ortalama yoğunluk oranı yüzde 13,3 olurken, bu rakam yoğun bakım ünitelerinde yüzde 23,5 seviyesinde bulunuyor.