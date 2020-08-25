İspanya'da vakalar patladı! Ordu göreve çağrıldı

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 565 kişinin ölmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 115 bin 309'a, vaka sayısı da 17 bin 78 artarak 3 milyon 622 bin 861'e yükseldi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 848 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 58 bin 390'a yükseldi. Hindistan'da son 24 saatte 60 bin 975 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 167 bin 323'e çıktı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 320 artarak 60 bin 800'e ulaştı. Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 541 artışla 563 bin 705'e çıktı.

Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 14, Güney Kore'de 280 yeni vaka tespit edildi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 696 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 966 bin 189'a yükseldi. Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 120 artarak 16 bin 568'e, iyileşen sayısı 6 bin 652 artarak 779 bin 747'ye çıktı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 125 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 213 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 20 bin 901'e, vaka sayısının da 363 bin 363'e çıktığını aktardı.

İSPANYA'DA ORDU GÖREVE ÇAĞRILDI

İspanya'da son günlerde görülen Kovid-19 vaka sayılarındaki artıştan sonra ordu salgınla mücadele için göreve çağrıldı. Açıklamayı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez katıldığı basın toplantısında yaptı. Açıklamaya göre ordu artan vakalar karşısında bölgesel yönetimlere destek verecek. İspanya merkezi yönetimi, bölgesel yönetimlere vaka takibi ve sağlık hizmetleriyle ilgili yardım edilebilmesi için 2000 askerden oluşan birlikler yollayacak.

İspanya'da hafta sonundan bu yana yeni vaka sayılarında 19 bin 382 artış olduğu açıklandı. Ülkede, toplam sayı 405 bin 436 olarak güncellenirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 872'ye ulaştı. Vaka sayılarındaki artışın ardından merkezi hükümet ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli olsa da 17 özerk yönetimin her biri farklı önlemler almaya başladı.

KAYNAK: AA