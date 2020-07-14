İspanya'da ve Portekiz'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı arttı

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı son 7 günde 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kovid-19'da geçmişe dönük verileri revize eden, sadece hafta içinde ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan Bakanlık, dünden bu yana ölü sayısını 3 artırarak toplamda 28 bin 409 olarak güncelledi.

Açıklanan rakamlarda, son bir haftada 8 olan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin çoğunluğunun Castilla y Leon özerk yönetiminde olduğu görüldü.

Ayrıca PCR testlerine göre son 24 saatte 263 artan vaka sayısının toplam 256 bin 619'a yükseldiği bilgisi verildi.

Katalonya'da artan yeni vakalara karşı karantina

Bu arada son birkaç haftadır salgının en fazla görüldüğü Katalonya özerk bölgesinde yerel yönetim, Sağlık Bakanlığından farklı olarak açıkladığı verilerde, Katalonya'da son 24 saatte Kovid-19'da 745 yeni vaka tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Katalonya özerk hükümeti, Lleida kenti ile Segria ilçesine bağlı 7 belediyede uygulanan karantina kararının yasallığının tartışılmasının ardından kabul ettiği bir kararname ile bu yerlerdeki kısıtlamaların süreceğini açıkladı.

Katalonya Özerk Hükümet Sözcüsü Meritxell Budo, "Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarını ve sorumlu hareket etmelerini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1668'e çıktığını açıkladı.

Yeni vaka sayılarının da artmaya devam ettiği Portekiz'de, son 24 saatte 233 artışla toplam vaka sayısının 47 bin 51'e çıktığı bildirildi.

Kovid-19 hastalarından iyileşenlerin sayısı ise son 24 saatte 485 artışla 31 bin 550 olarak verildi.

Kaynak: AA