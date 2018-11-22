İspanya'dan Fransa'ya 'sarı yelekliler' kınaması

İspanya hükümeti, akaryakıt zammını protesto etmek için "Sarı yelekliler" adıyla geçen hafta sonu başlayan ve halen devam eden gösteriler nedeniyle Fransa'yı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sarı yelekliler"in otoyolları kapatma eylemlerinin ülke ticaretine zarar verdiği, taşımacılık yapan firmaların Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasındaki günlük serbest ticari dolaşım ve sınır geçişleri hakkını engellediği belirtildi.

ETM, Fenadismer ve Astic gibi taşımacılık derneklerinin, Fransa'daki eylemler yüzünden şimdiye kadarki zararlarının 2 milyon avroyu geçtiği bildirildi.

İspanya'dan günde yaklaşık 20 bin kamyonun Fransa'ya geçtiği hatırlatılarak özellikle meyve ve sebze ticareti yapan firmaların ciddi zarar gördüğü aktarıldı.

Fransa hükümetini "gerekli önlemleri almadığı" gerekçesiyle kınayan İspanya hükümeti, sorunla ilgili AB Komisyonunu da bilgilendirdiğini duyurdu.

Fransa'da akaryakıt zamlarını ve ek vergi getirilmesini protesto etmek için "Sarı yelekliler" adıyla örgütlenen göstericiler, ülke genelinde yolları kapatıyor.

Kaynak: AA